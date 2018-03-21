Евгений Миронов покорил «красные» трассы

Евгений Миронов проявил большое мастерство, гоняя на горных лыжах в туман по «красным» трассам. «Катаюсь очень давно, так что сложных трасс не боюсь», — признался Миронов. Это произошло в Южно-Сахалинске, на первом фестивале телефильмов «Утро Родины», где Евгений получил почетный приз.

«Впервые в жизни мне вручают награду за роль, над которой я работал 16 лет назад — очень непривычно!» — улыбался Миронов. По мнению жюри, именно с сериала «Идиот», главную роль в котором в 2002 году сыграл Миронов, в индустрии сериалов началась новая эра. Помимо представления сериала «Демон революции», где актер сыграл Ленина, Евгений успел поучаствовать в подледной рыбалке — он поймал 30 сельдей.