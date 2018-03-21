Ещё
Евгений Миронов покорил «красные» трассы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Миронов покорил «красные» трассы 

7 Дней 8 часов назад
Фото: 7 Дней
Евгений Миронов проявил большое мастерство, гоняя на горных лыжах в туман по «красным» трассам. «Катаюсь очень давно, так что сложных трасс не боюсь», — признался Миронов. Это произошло в Южно-Сахалинске, на первом фестивале телефильмов «Утро Родины», где Евгений получил почетный приз.
«Впервые в жизни мне вручают награду за роль, над которой я работал 16 лет назад — очень непривычно!» — улыбался Миронов. По мнению жюри, именно с сериала «Идиот», главную роль в котором в 2002 году сыграл Миронов, в индустрии сериалов началась новая эра. Помимо представления сериала «Демон революции», где актер сыграл Ленина, Евгений успел поучаствовать в подледной рыбалке — он поймал 30 сельдей.
Удивила гостей фестиваля и звезда сериала «Троцкий» Виктория Полторак. Актриса, впервые в жизни вышедшая на лед для ловли рыбы, обеспечила всем ужин из вкуснейшей корюшки. На рыбалке Виктория все делала сама. Даже сверлила лунки, наотрез отказываясь от помощи коллег-мужчин. И, хотя Полторак раньше не рыбачила, она призналась, что теперь это занятие станет ее новым хобби, так как выуживать рыбу из-под льда ей очень понравилось. А вот Юрий Колокольников, который впервые приехал на остров, на рыбалку оделся не по погоде, быстро замерз и остался без улова. Но коллеги угостили его вкуснейшей жареной навагой.
7 Дней: последние новости
Кит Харингтон не хочет больше играть Джона Сноу Создатель «Мэри Поппинс» ушел из жизни «Пенсионеру» Хью Джекману нашли замену
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение