Евгений Миронов покорил «красные» трассы 

Евгений Миронов проявил большое мастерство, гоняя на горных лыжах в туман по «красным» трассам. «Катаюсь очень давно, так что сложных трасс не боюсь», — признался Миронов. Это произошло в Южно-Сахалинске, на первом фестивале телефильмов «Утро Родины», где Евгений получил почетный приз.
«Впервые в жизни мне вручают награду за роль, над которой я работал 16 лет назад — очень непривычно!» — улыбался Миронов. По мнению жюри, именно с сериала «Идиот», главную роль в котором в 2002 году сыграл Миронов, в индустрии сериалов началась новая эра. Помимо представления сериала «Демон революции», где актер сыграл Ленина, Евгений успел поучаствовать в подледной рыбалке — он поймал 30 сельдей.
Удивила гостей фестиваля и звезда сериала «Троцкий» Виктория Полторак. Актриса, впервые в жизни вышедшая на лед для ловли рыбы, обеспечила всем ужин из вкуснейшей корюшки. На рыбалке Виктория все делала сама. Даже сверлила лунки, наотрез отказываясь от помощи коллег-мужчин. И, хотя Полторак раньше не рыбачила, она призналась, что теперь это занятие станет ее новым хобби, так как выуживать рыбу из-под льда ей очень понравилось. А вот Юрий Колокольников, который впервые приехал на остров, на рыбалку оделся не по погоде, быстро замерз и остался без улова. Но коллеги угостили его вкуснейшей жареной навагой.