Янина Студилина вспомнила свои первые главные роли

Прежде чем стать звездой сериала «Остров», Янина Студилина принимала участие и в других удачных проектах. Десять лет назад она прославилась благодаря роли главной красавицы школы в сериале «Ранетки». Актриса предалась ностальгии в Инстаграме и вспомнила свои первые крупные роли в сериалах.

Актриса начала свой творческий путь более десяти лет назад и достаточно быстро смогла получить свою первую главную роль в сериале «Школа №1». Однако проект закрыли после первого сезона, из-за чего, по словам самой Янины, она сильно переживала и пролила реки слез. Но именно благодаря этой роли Студилину заметили и уже через несколько месяцев предложили сняться в новом сериале «Ранетки». Актриса опубликовала несколько фотографий со съемок и рассказала подписчикам, что до сих пор отлично помнит день, когда ее пригласили на пробы. В итоге новая роль оказалась еще успешней и прославила Янину на всю страну.

«Если одна дверь закрывается, всегда откроется другая! Главное, верить.» Среди подписчиков Янины оказалось множество тех, кто помнит ее как раз по первым главным ролям. Нашлись как любители «Школы №1», так и «Ранеток». Многие признались, что во втором случае терпеть не могли персонажа Студилиной. Актрисе досталась роль вредной красавицы, вечно конфликтующей с главными героинями. Также без внимания не осталось и то, что Янина практически не изменилась с тех времен и даже сейчас вполне бы смогла вновь сыграть старшеклассницу.

«Женщина без возраста! Такое ощущение, что Ранетки и Остров снимались параллельно. Что 10 лет назад, что сейчас одинаково молода и красива.» «Школа безумно нравилась. Очень расстроилась тогда, что не дождусь продолжения…» «Как меня бесила Полина Зеленова! Думала: такая красивая, но злая.» «Как много времени уже прошло. Смотрела. И вредная Полина Зеленова мне даже нравиться со временем стала.» «Очень долго ассоциировали тебя с этой ролью, даже когда сериал закончился и у тебя появлялись новые роли. Важно понимать, что актриса и её персонаж — это не один и тот же человек. Ты это доказала!»

В настоящее время Янина Студилина не только снимается в сериалах, но и вместе с мужем воспитывает маленькую дочь Анну. А не так давно супруги задумались о втором ребенке.