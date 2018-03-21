Гари Олдман отмечает 60-летие 

В среду, 21 марта, британский актёр и режиссёр Гари Олдман празднует юбилей. После окончания театральной школы артист девять лет служил в лондонском театре. Популярность в кино ему принесли картины «Сид и Нэнси» и «Навострите ваши уши». Олдман часто исполняет роли злодеев и неоднозначных персонажей. Такие образы он представил в ряде фильмов: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Самолёт президента», «Трасса 60», «Шпион, выйди вон!». У Олдмана мастерски получается играть и положительных героев: так, в экранизации книг о Гарри Поттере актёр предстал в образе волшебника Сириуса Блэка. На его счету множество наград. В 2018 года Олдман получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Тёмные времена». В нём он сыграл Уинстона Черчилля. Образы Гари Олдмана — в фотогалерее RT.