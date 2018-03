Что смотреть в кино с 22 марта

Тихоокеанский рубеж 2 На этой неделе в кинотеатрах довольно спокойно. Из блокбастеров ожидается сиквел «Тихоокеанского рубежа», будет драма с Колином Фертом , малопримечательный ужастик, новый мультфильм создателя «Уоллеса и Громмита» и красивая документалка.

Pacific Rim Uprising (Китай, США)

Жанр: фантастика

О фильме: Спустя десять лет после событий первого фильма Земля переживает новое вторжение монстров кайдзю. Силы сопротивления возглавляет сын Стэкера Пентекоста — Джейк.

Гонка века Фильм создан исключительно для любителей экшена, причем режиссером, который прежде снимал только сериалы: «Сорвиголова», «Кукольный дом», «Тайны Смолвиля» и «Ангел». Для сравнения: первый «Тихоокеанский рубеж» делал Гильермо дель Торо . Если первую часть не смотрели, на ivi можно восполнить этот пробел.

The Mercy (Великобритания)

Жанр: драма

О фильме: В 1968 году изобретатель Дональд Кроухерст решает участвовать в экстремальной парусной регате, проводимой газетой The Sunday Times . Смысл гонки в том, чтобы проплыть вокруг света, ни разу не пристав к берегу и не получая посторонней помощи. Уже в самом начале плавания Дональд понимает, что далеко на своей лодке не уплывет, поэтому решается на обман.

Понравится, если любите истории, основанные на реальных событиях, или следите за творчеством актера Колина Ферта. Тебя никогда здесь не было

You Were Never Really Here (Великобритания, Франция, США)

Жанр: триллер

О фильме: Джо — бывший морской пехотинец и агент ФБР . Его нынешняя профессия — вызволять девочек из секс-рабства.

В Каннах фильму бурно аплодировали и назвали «„Таксистом“ 21 века». Незнакомцы: Жестокие игры

The Strangers: Prey at Night (США)

Жанр: ужасы

О фильме: Американская семья заезжает в кемпинг, чтобы навестить родственников, живущих там. Однако кемпинг пуст, а ночью к ним заваливаются незнакомцы в масках и с топорами.

Это сиквел фильма «Незнакомцы» 2008 года. На ivi первый фильм можно посмотреть бесплатно, заодно оценить, надо ли вам идти на продолжение. Полночное солнце

Midnight Sun (США)

Жанр: мелодрама

О фильме: 17-летняя Кэти живет по ночам, потому что днем ее кожа не переносит солнечного света. Однако, когда девушка влюбляется, это становится настоящей проблемой, ведь они с Чарли могут видеться только ночью.

Пригодится любителям чувствительных мелодрам. Не забыть платочки. Кролик Питер

Peter Rabbit (Великобритания, Австралия, США)

Жанр: мультфильм

О фильме: Кролик Питер, как и другие жители леса, всегда считал овощи, растущие в огороде фермера, своей законной едой. Никакого представления о частной собственности. Поэтому, когда в дом въезжает новый хозяин и закрывает «кормушку», Питер в гневе и настроен решительно.

Фильм в целом для детей, но, возможно, обладает сомнительной воспитательной ценностью, так что стоит взвесить за и против, прежде чем вести на него ребенка. Дикие предки

Early Man (Великобритания, Франция)

Режиссер: Ник Парк

Жанр: мультфильм

О фильме: Пластилиновая мульткомедия о временах, когда каменный век сменялся эпохой бронзы. Пещерный человек Даг попадает в чуть более цивилизованный город. Его правитель объявил всех представителей каменного века вне закона, а они не согласны и хотят жить.

Мультфильм режиссировал Ник Парк, снявший такие же пластилиновые мультфильмы «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» и «Побег из курятника». Земля: Один потрясающий день

Earth: One Amazing Day (Великобритания)

Режиссер: Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер

Жанр: документальный фильм