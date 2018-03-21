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Джейкоба Тремблэ позвали в комедию «Хорошие мальчики»
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Джейкоба Тремблэ позвали в комедию «Хорошие мальчики» 

Киноафиша 4 часа назад
Фото: Киноафиша
Юный голливудский актер Джейкоба Тремблэ («Чудо», «Комната») сыграет главную роль в комедии «Хорошие мальчики».
Ли Айзенберг и Джин Ступницки («Офис», «Очень плохая училка») напишут сценарий со взрослым рейтингом R. Это значит, что в проекте могут быть сцены сексуального характера, нецензурная брань, насилие, употребление наркотиков и алкоголя.
В центре сюжета окажутся четверо 12-летних мальчиков, которые решают прогулять школу, чтобы целый день наслаждаться веселыми приключениями. Создатели обещают снять фильм в духе «SuperПерцев» и «Полного расколбаса».
Для Ли Айзенберга и Джина Ступницки «Хорошие мальчики» станут режиссерским дебютом.
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