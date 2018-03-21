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Актриса Эми Полер снимет свой первый фильм
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Актриса Эми Полер снимет свой первый фильм 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Эми Полер, известная по сериалам «Субботним вечером в прямом эфире» и «Парки и зоны отдыха», дебютирует в режиссуре.
Актриса снимет комедию для Netflix «Винная страна / Wine Country». Она же исполнит главную роль и выступит одним из продюсеров проекта. Сюжет ленты строится вокруг близких подруг, которые отправляются в долину Напа, в лучший винодельческий регион мира, чтобы отпраздновать 50-летие одной из них.
Компанию Эми Полер составят ее коллеги по «комедийному цеху» — Рэйчел Дрэч, Ана Гастейер, Паула Пелл, Майя Рудольф, Эмили Спайви и Тина Фэй.
Съемки «Винной страны» стартуют в конце марта в Лос-Анджелесе и долине Напа.
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