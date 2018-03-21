Жанр: боевик, триллер
Год: 1988
Страна: США Режиссер: Джон МакТирнан
Сценарий: Джеб Стюарт, Стивен Е. де Соуза, Родерик Торп
Оператор: Ян де Бонт
Кто снимался в фильме «Крепкий орешек»: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер, Джеймс Шигета, Александр Годунов, Роберт Дави
Сюжет фильма «Крепкий орешек»
Полицейский Джон Макклейн пытается склеить разбитую чашку — свой брак. Чтобы предложить своей супруге начать все заново, он приезжает на корпоративную вечеринку компании, где она работает. В разгар мероприятия небоскреб подвергается атаке террористов, а присутствующие на вечеринке становятся их заложниками. Макклейн оказывается единственным человеком, способным противостоять целой банде.
Интересные факты о фильме «Крепкий орешек»:
Брюс Уиллис был только пятым в очереди кандидатов на роль Джона Макклейна. До него от роли по разным причинам отказались Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнолдс и Ричард Гир.
Брюс Уиллис получил за работу баснословный в те времена гонорар — 5 млн долларов.
Фильм с бюджетом 28 млн долларов заработал в прокате сумму, в пять раз большую.
Режиссер Джон МакТирнан несколько раз отказывался от предложения снять этот фильм.
Сценарий картины писался, что называется, на коленке, в процессе съемок. Львина доля сцен является импровизацией актёров и съёмочной группы.
Главного антагониста — Ганса Груберав в исполнении Алана Рикмана — не показывают крупным планом в кадрах перестрелок. Актер вздрагивал от каждого выстрела, что было далеко от образа злодея.
Брюс Уиллис в то время был звездой сериала «Детективное агентство „Лунный свет“. По этой причине на первых постерах фильма не было ни его имени, ни фото — чтобы не отпугнуть от премьеры людей, не относящихся к поклонникам актера.
В испанском прокате фильм назывался „Кристальные джунгли“, в Польше — „Стеклянная западня“; венгерское название фильма — „Отдай свою жизнь подороже“. В СССР фильм впервые появился нелегально и был назван „Умри тяжело, но достойно“, был также вариант „Неистребимый“. Когда фильм вышел в кинопрокат в СССР в 1991 году, в кинотеатрах он шёл под названием „Крепкий орешек“, которое и закрепилось. Дословно на русский язык Die Hard можно перевести как „Сопротивляться до конца“ или „Быть стойким“.
Трейлер фильма „Крепкий орешек“:
https://www.youtube.com/watch?v=_nsTXdpfaZY