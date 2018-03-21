«Крепкий орешек»

Жанр: боевик, триллер

Год: 1988

Оператор: Ян де Бонт

Сюжет фильма «Крепкий орешек»

Полицейский Джон Макклейн пытается склеить разбитую чашку — свой брак. Чтобы предложить своей супруге начать все заново, он приезжает на корпоративную вечеринку компании, где она работает. В разгар мероприятия небоскреб подвергается атаке террористов, а присутствующие на вечеринке становятся их заложниками. Макклейн оказывается единственным человеком, способным противостоять целой банде.

Интересные факты о фильме «Крепкий орешек»:

Брюс Уиллис получил за работу баснословный в те времена гонорар — 5 млн долларов.

Фильм с бюджетом 28 млн долларов заработал в прокате сумму, в пять раз большую.

Режиссер Джон МакТирнан несколько раз отказывался от предложения снять этот фильм.

Сценарий картины писался, что называется, на коленке, в процессе съемок. Львина доля сцен является импровизацией актёров и съёмочной группы.

Главного антагониста — Ганса Груберав в исполнении Алана Рикмана — не показывают крупным планом в кадрах перестрелок. Актер вздрагивал от каждого выстрела, что было далеко от образа злодея.

Брюс Уиллис в то время был звездой сериала «Детективное агентство „Лунный свет“. По этой причине на первых постерах фильма не было ни его имени, ни фото — чтобы не отпугнуть от премьеры людей, не относящихся к поклонникам актера.

В испанском прокате фильм назывался „Кристальные джунгли“, в Польше — „Стеклянная западня“; венгерское название фильма — „Отдай свою жизнь подороже“. В СССР фильм впервые появился нелегально и был назван „Умри тяжело, но достойно“, был также вариант „Неистребимый“. Когда фильм вышел в кинопрокат в СССР в 1991 году, в кинотеатрах он шёл под названием „Крепкий орешек“, которое и закрепилось. Дословно на русский язык Die Hard можно перевести как „Сопротивляться до конца“ или „Быть стойким“.

Трейлер фильма „Крепкий орешек“:

https://www.youtube.com/watch?v=_nsTXdpfaZY