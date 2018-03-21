Итальянскую виллу из «Зови меня своим именем» продают за 2 миллиона долларов

Фильм «Зови меня своим именем» не только сделал настоящей звездой юного Тимоти Шаламе, но и помогает росту спроса на недвижимость. Итальянская вилла в городе Крема, где проходили съемки фильма, была выставлена на продажу за 2,1 миллиона долларов. Крема расположен в центре Ломбардии, в провинции Кремона, и не является популярным туристическим местом, однако выход фильма «Зови меня своим именем» в корне изменил эту ситуацию. Сообщается, что знаменитый дом уже ищет новых владельцев. Постройка, изначально выполнявшая роль крепости, в XVII веке была преобразована в жилой дом, и ценители киноискусства и архитектуры по достоинству оценят особняк с 14 комнатами и аутентичными интерьерами. Интересно, что ради съемок фильма вилла не была переделана, а все комнаты остались практически нетронутыми. Риелторы удивились настолько низкой цене от продавцов, ведь, учитывая ажиотаж вокруг «Зови меня своим именем», она могла бы быть в разы выше. Вероятно, вилла будет продана очень быстро, так как интерес покупателей к подобной недвижимости всегда невероятно высок.

попкорнnews