Ещё
Итальянскую виллу из «Зови меня своим именем» продают за 2 миллиона долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянскую виллу из «Зови меня своим именем» продают за 2 миллиона долларов 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Фильм «Зови меня своим именем» не только сделал настоящей звездой юного Тимоти Шаламе, но и помогает росту спроса на недвижимость. Итальянская вилла в городе Крема, где проходили съемки фильма, была выставлена на продажу за 2,1 миллиона долларов. Крема расположен в центре Ломбардии, в провинции Кремона, и не является популярным туристическим местом, однако выход фильма «Зови меня своим именем» в корне изменил эту ситуацию. Сообщается, что знаменитый дом уже ищет новых владельцев. Постройка, изначально выполнявшая роль крепости, в XVII веке была преобразована в жилой дом, и ценители киноискусства и архитектуры по достоинству оценят особняк с 14 комнатами и аутентичными интерьерами. Интересно, что ради съемок фильма вилла не была переделана, а все комнаты остались практически нетронутыми. Риелторы удивились настолько низкой цене от продавцов, ведь, учитывая ажиотаж вокруг «Зови меня своим именем», она могла бы быть в разы выше. Вероятно, вилла будет продана очень быстро, так как интерес покупателей к подобной недвижимости всегда невероятно высок.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Потому что это Голливуд: Харви Вайнштейн снимет фильм о самом себе Уилл Смит получил рекордный аванс за съемки в «Аладдине» Гая Ричи Премьера «Мстителей: Войны бесконечности» пройдет в Эдинбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение