Герои сериала «Элен и ребята» 25 лет спустя

В это трудно поверить, но знаменитой французской актрисе Элен Ролле, которая известна российским зрителям по сериалу «Элен и ребята» в декабре прошлого года исполнился 51 год. Однако мало кто знает, что почти все герои полюбившегося фильма с 2011 года снимаются в продолжении полюбившейся истории. Новый сериал называется «Тайны любви». А как выглядят наши когда-то любимые актеры сейчас?

Напомним, сериал «Элен и ребята» был растянут на 6 телесезонов. Но его популярность во всем мире была настолько велика, что создатели решили снять несколько продолжений. В «Грезах любви» Элен и ее друзья стали жить все вместе в одном большом доме. После этого сериала главная героиня, Элен Ролле, покинула свою компанию из-за усталости. И следующее продолжение сериала, «Каникулы любви», было снято уже без нее. А вот в «Тайнах любви» Элен решила снова принять участие к большой радости поклонников этой истории.

Элен Ролле в прошлом году приняла участие в рамках дискотеки 90-х на сцене стадиона «Олимпийский». Тогда можно было заметить, как прекрасно выглядит актриса для своего возраста. Кстати, в жизни эта красивая женщина так ни разу и не побывала замужем. Зато она усыновила мальчика и девочку из Эфиопии.

Актеру Патрику Пьюдеба, который сыграл в сериале Николя, сейчас 46 лет. Он попробовал быть сценаристом, продюсером, а также телеведущим многих развлекательных программ. Сейчас мужчина снимается в сериале «Тайны любви» с Элен Ролле.

Филиппу Вассе, исполнителю роли Жозе, исполнился 51 год. Актер успел поработать дизайнером интерьеров, а также сняться в нескольких молодежных сериалах. Сейчас Филипп также снимается в «Тайнах любви». Актер разведен, у него есть сын.

Лоле Гибер, которую мы помним как Бенедикт, 49 лет. После «Элен и ребята» она снялась в сериалах «Понять и простить» и «Пылающая бухта». Красавица Лоле замужем, воспитывает двух дочек.

Актрисе Лали Меньян также 49. Несколько лет назад она открыла магазин женского нижнего белья Lalylingerie. На съемках сериала «Каникулы любви» она познакомилась с режиссером и актером Никола Филали, от которого родила старшего сына. Младший ребенок родился от нынешнего супруга Лали, фотографа Патрика Канигера.

Себастьену Куриво уже 49 лет. Во время съемок сериала «Элен и ребята» он влюбился в актрису Вирджинию Карен, которая принимала участие в эпизодических ролях. Пара поженилась, у них родилась дочка, но позже актеры расстались.

А вот Рошель Редфилд уже 55! В сериале «Элен и ребята» она играла американку Джоанну. Как и ее героиня, Рошель также родом из Техаса. Актриса много снималась в сериалах и фильмах, вышла замуж и родила четырех детей.

Себастьену Роше, нашему любимому Кри-Кри, сейчас 44 года. Он был самым младшим из всех актеров известного сериала и играл возлюбленного Джоанны. Актер со своими коллегами также снимается в «Тайнах любви», выступает в театре и воспитывает сына и дочку.

Кати Андрие сейчас 46. После сериала «Элен и ребята» и нескольких фильмов она решила стать профессиональной моделью. Кати успешно снимается в разных рекламных кампаниях.

Красавчику Давиду Пру исполнилось 49 лет. Он был женат на Кати Андрие, у пары родились двое детей. Однако позже супруги развелись. После сериала «Грезы любви» он решил перестать сниматься в фильмах и стал известным художником.