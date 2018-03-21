«Список Шиндлера»

Жанр: драма, биография, история

Год: 1993

Продюсеры: Бранко Лустиг, Джералд Р. Молен, Стивен Спилберг

Кто снимался в фильме «Список Шиндлера»: Лиам Нисон Бен Кингсли , Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл, Эмбет Дэвидц, Йонатан Сэгаль, Малгоша Гебель, Шмуэль Леви Марк Иванир , Беатриче Макола Сюжет фильма «Список Шиндлера» Польша, 1939 год. По приказу нацистов евреев собирают в больших городах для регистрации и последующей отправки в гетто. Однажды в Краков приезжает перспективный предприниматель Оскар Шиндлер , чтобы открыть фабрику по изготовлению эмалированных изделий. Оскар нанимает на работу евреев, благодаря его руководству и хорошей организации производства управляющим Штерном, предприятие процветает. Вскоре в городе появляется офицер СС по имени Амон Гёт, чья задача — отправить евреев города на уничтожение в концлагерь Аушвиц. Шиндлер с помощью взятки убеждает Гёта оставить в живых нужных ему рабочих. Вместе со Штерном они составляют список из тысячи двухсот человек, которым благодаря самоотверженному поступку предпринимателя удается избежать смерти. Интересные факты о фильме «Список Шиндлера»:

Чтобы найти костюмы для 20 000 актёров, художник по костюмам разместил рекламные объявления, что хочет купить одежду военного времени. Поскольку экономика Польши была на низком уровне, многие люди стремились продать одежду, которой владели в 1930-х и 40-х годах. Когда выжившая Мила Пфефферберг познакомилась с Ральфом Файнсом на съемочной площадке, она не смогла скрыть своего страха, настолько он напомнил ей настоящего Амона Гёта. Так как Спилбергу не позволили проводить съемки в Освенциме, создателям пришлось строить декорации, точно копирующие концлагерь. Настоящий список Оскара Шиндлера был найден в его квартире только в 2000 году. В этой квартире он прожил последние месяцы своей жизни и умер в 1974 году.

Трейлер фильма «Список Шиндлера»: https://www.youtube.com/watch?v=jW0a8P-uNek