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Анфису Чехову сравнили с героиней «50 оттенков»
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Анфису Чехову сравнили с героиней «50 оттенков» 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Инстаграме совместное фото с Ярославом Святославским — чемпионом России по велоспорту и триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Чехова отметила, что многие поклонники сравнивают их на фотографии с героями фильма «50 оттенков серого». Читатели заметили, что спортсмен действительно чем-то отдаленно напоминает Грея — главного героя ленты, а Чехову признали более симпатичной, чем оригинальная актриса.
"Правда! Такое красивое у него лицо! Одухотворенное какое— то, настоящее! Мужчина!" — добавили поклонники в комментариях и отметили, что Святославский — настоящий боец, который показывает невероятные спортивные результаты, несмотря на ограниченные физические возможности, и является примером для многих.
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