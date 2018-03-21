Анфису Чехову сравнили с героиней «50 оттенков»

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Инстаграме совместное фото с Ярославом Святославским — чемпионом России по велоспорту и триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чехова отметила, что многие поклонники сравнивают их на фотографии с героями фильма «50 оттенков серого». Читатели заметили, что спортсмен действительно чем-то отдаленно напоминает Грея — главного героя ленты, а Чехову признали более симпатичной, чем оригинальная актриса.

"Правда! Такое красивое у него лицо! Одухотворенное какое— то, настоящее! Мужчина!" — добавили поклонники в комментариях и отметили, что Святославский — настоящий боец, который показывает невероятные спортивные результаты, несмотря на ограниченные физические возможности, и является примером для многих.