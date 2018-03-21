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Создатели «Симпсонов» снимут детский мультик
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Создатели «Симпсонов» снимут детский мультик 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Дэвид Сильвермен, аниматор, который работал над «Симпсонами» (и сериалом, и фильмом), совместно с китайской компанией готовит к выходу мультфильм «Вымершие» (Extinct). Сценарием картины занимается Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк и Роб ЛаЗебник, в общем, команда фильма «Симпсоны в кино».
Мультфильм расскажет историю о странных милых зверьках, которые называются флюмы. Двое из них случайно попадают в наше время и узнают, что в современном мире никто не знает о флюмах, так как они вымерли. Героям предстоит отправиться назад в прошлое и спасти свой род.
Создатели предполагают закончить мультфильм к 2020-ому году.
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