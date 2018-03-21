В Минске посмотрели отреставрированную «Мосфильмом» версию «Иди и смотри»

Показ обновленной ленты Элема Климова приурочили к 75-летию трагедии в Хатыни. Акцию организовали Национальная киностудия «Беларусьфильм» и киноконцерн «Мосфильм» при поддержке Белорусского союза кинематографистов.

Напомним, что военная драма Элема Климова, созданная киностудиями «Мосфильм» и «Беларусьфильм» по сценарию Алеся Адамовича и самого режиссера, вышла в прокат в 1985 году к сорокалетию Победы в Великой Отечественной Войне. В том же году картина была удостоена «Золотого приза» и отмечена премией ФИПРЕССИ на Московском международном кинофестивале. Несмотря на «возраст» картины, она до сих пор не выходит из рейтингов лучших фильмов о войне.

В 2017 году лента была отреставрирована специалистами киноконцерна «Мосфильм» и получила награду 74-го Венецианского кинофестиваля «VENICE CLASSICS AWARD FOR BEST RESTORED FILM» (За лучший отреставрированный фильм в секции «Венецианская Классика»). Работы по восстановлению картины велись несколько месяцев.