Ещё
В Минске посмотрели отреставрированную «Мосфильмом» версию «Иди и смотри»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минске посмотрели отреставрированную «Мосфильмом» версию «Иди и смотри» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Показ обновленной ленты Элема Климова приурочили к 75-летию трагедии в Хатыни. Акцию организовали Национальная киностудия «Беларусьфильм» и киноконцерн «Мосфильм» при поддержке Белорусского союза кинематографистов.
Напомним, что военная драма Элема Климова, созданная киностудиями «Мосфильм» и «Беларусьфильм» по сценарию Алеся Адамовича и самого режиссера, вышла в прокат в 1985 году к сорокалетию Победы в Великой Отечественной Войне. В том же году картина была удостоена «Золотого приза» и отмечена премией ФИПРЕССИ на Московском международном кинофестивале. Несмотря на «возраст» картины, она до сих пор не выходит из рейтингов лучших фильмов о войне.
В 2017 году лента была отреставрирована специалистами киноконцерна «Мосфильм» и получила награду 74-го Венецианского кинофестиваля «VENICE CLASSICS AWARD FOR BEST RESTORED FILM» (За лучший отреставрированный фильм в секции «Венецианская Классика»). Работы по восстановлению картины велись несколько месяцев.
На Западе Москвы: последние новости
У ленты «Мосфильма» «Покровские ворота» - юбилей На «Мосфильме» сняли финал «Танкиста» В «Детском Пионере» покажут мультфильм «Поднять якоря!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение