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У ленты «Мосфильма» «Покровские ворота» — юбилей
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У ленты «Мосфильма» «Покровские ворота» — юбилей 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Лирической комедии, снятой актером и режиссером Михаилом Казаковым, исполнилось 35 лет.
Фильм стал хитом проката. Но в момент его создания не был принят начальством, а позже и критиками.
Руководство «Мосфильма» посчитало сценарий легкомысленным и идеологически небезупречным. Тогда Казаков решил снимать на телевидении. Но телевизионное начальство поставило режиссеру ультиматум — он должен сыграть роль Дзержинского в сериале «Государственная граница», и тогда ему разрешат снять «Покровские ворота». Казакову пришлось пойти на уступки и воплотить на экране образ «железного Феликса». Причем, сделал он это невероятно убедительно и даже был награжден государственными премиями.
Трио Хоботов — Маргарита Павловна — Савва Игнатьевич по задумке режиссера должны были играть Андрей Миронов, Наталья Гундарева и Никита Михалков. Михалков отказался от роли, а Миронову отказал сам режиссер, сказав, что тот «слишком знаменит для коммуналки». В результате роли сыграли малоизвестные кинозрителю театральные актеры Анатолий Равикович, Инна Ульянова и Виктор Борцов. И вмиг стали звездами.
Московскую коммуналку у Покровских ворот построили в павильоне «Мосфильма», а подходящий дом и двор для натурных съемок нашелся в Нащокинском переулке. У готовой картины оказался весьма сложный путь к зрителю. Сначала ее не показывали в связи с эмиграцией исполнительницы роли Людочки Елены Кореневой, потом придрались к немецкому тексту песни Виктора Борцова, почувствовали идеологическую неоднозначность финала, увидели в кадре запрещенные «письмена» и иные тайные знаки, а во время антиалкогольной компании пришлось «резать» Велюрова из-за его пристрастия к рюмке…
Ленту не принимали критики и коллеги Михаила Козакова по режиссерскому цеху. Многие называли ее «буффонадой» и «кичем», не верили в успех, считали легковесной и откровенно провальной. И все же фильм дождался своего звездного часа — вошел в золотую коллекцию советского кино, почти весь разобран на цитаты.
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