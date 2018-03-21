У ленты «Мосфильма» «Покровские ворота» — юбилей

Лирической комедии, снятой актером и режиссером Михаилом Казаковым , исполнилось 35 лет.

Фильм стал хитом проката. Но в момент его создания не был принят начальством, а позже и критиками.

Руководство «Мосфильма» посчитало сценарий легкомысленным и идеологически небезупречным. Тогда Казаков решил снимать на телевидении. Но телевизионное начальство поставило режиссеру ультиматум — он должен сыграть роль Дзержинского в сериале «Государственная граница», и тогда ему разрешат снять «Покровские ворота». Казакову пришлось пойти на уступки и воплотить на экране образ «железного Феликса». Причем, сделал он это невероятно убедительно и даже был награжден государственными премиями.

Московскую коммуналку у Покровских ворот построили в павильоне «Мосфильма», а подходящий дом и двор для натурных съемок нашелся в Нащокинском переулке. У готовой картины оказался весьма сложный путь к зрителю. Сначала ее не показывали в связи с эмиграцией исполнительницы роли Людочки Елены Кореневой , потом придрались к немецкому тексту песни Виктора Борцова, почувствовали идеологическую неоднозначность финала, увидели в кадре запрещенные «письмена» и иные тайные знаки, а во время антиалкогольной компании пришлось «резать» Велюрова из-за его пристрастия к рюмке…