Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино

Аудитория российского кино в прошлом году достигла рекордных показателей, но для сохранения и укрепления этой тенденции необходимо усилить государственную защиту отечественного кинематографа. Такое мнение высказал сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации министр культуры России Владимир Мединский

"Мы никогда не производили столько успешных фильмов и никогда не добивались такого внимания зрителей к нашему кино", — сказал глава Минкультуры . Причем этого, по его словам, удалось достичь без большой государственной поддержки. «Весь бюджет государственной поддержки отечественного кинопроизводства — это примерно 40 минут одного голливудского блокбастера», — подчеркнул Мединский.

По его словам, «прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет — 55 млн человек, это в два раза больше, чем пять лет назад». «Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году — более 25% зрителей», — отметил министр.

"Двигаться дальше без усиления государственного протекционизма невозможно", — считает Мединский. Он отметил, что ежегодно порядка 400-500 млн долларов уходит из России в качестве сборов от проката американских фильмов. Причем эти картины не всегда несут «созидательную и содержательную функцию».

Министр культуры привел в пример ряд стран, где доля отечественного кино жестко регламентируется, среди них — Франция и Польша. Он считает, что необходимо подумать о мерах поддержки российского кинематографа. «Министерство культуры знает, что надо делать, как надо делать осторожно, чтобы не повредить кинотеатрам, прокатчикам», — сказал Мединский. «Для этого необходимо общественное мнение, политическая воля, поддержка законодателей. Это возможно только в условиях большого консенсуса», — добавил он.