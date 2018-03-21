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Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино
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Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Аудитория российского кино в прошлом году достигла рекордных показателей, но для сохранения и укрепления этой тенденции необходимо усилить государственную защиту отечественного кинематографа. Такое мнение высказал сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации министр культуры России Владимир Мединский.
"Мы никогда не производили столько успешных фильмов и никогда не добивались такого внимания зрителей к нашему кино", — сказал глава Минкультуры. Причем этого, по его словам, удалось достичь без большой государственной поддержки. «Весь бюджет государственной поддержки отечественного кинопроизводства — это примерно 40 минут одного голливудского блокбастера», — подчеркнул Мединский.
По его словам, «прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет — 55 млн человек, это в два раза больше, чем пять лет назад». «Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году — более 25% зрителей», — отметил министр.
"Двигаться дальше без усиления государственного протекционизма невозможно", — считает Мединский. Он отметил, что ежегодно порядка 400-500 млн долларов уходит из России в качестве сборов от проката американских фильмов. Причем эти картины не всегда несут «созидательную и содержательную функцию».
Министр культуры привел в пример ряд стран, где доля отечественного кино жестко регламентируется, среди них — Франция и Польша. Он считает, что необходимо подумать о мерах поддержки российского кинематографа. «Министерство культуры знает, что надо делать, как надо делать осторожно, чтобы не повредить кинотеатрам, прокатчикам», — сказал Мединский. «Для этого необходимо общественное мнение, политическая воля, поддержка законодателей. Это возможно только в условиях большого консенсуса», — добавил он.
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