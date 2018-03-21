Мультфильм воронежской студии стал призёром Всероссийского фестиваля анимационного кино 

Картина «Снежная королева 3: Огонь и лёд» была признана лучшим полнометражным фильмом. Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лёд» воронежской студии Wizart Animation признали лучшим полнометражным фильмом на Всероссийском фестивале анимационного кино, который прошёл в Суздале. Награждение авторов прошло 17 марта на церемонии закрытия фестиваля, сообщается на официальном сайте проекта. Режиссёр картины Алексей Цицилин получил диплом категории «лучший полнометражный фильм» с формулировкой: «за высокие профессиональные стандарты анимации и успех на международной арене». Напомним, что мультфильм посвящён приключениям Кая и Герды. В третий части франшизы герои предстают уже повзрослевшими и становятся виновниками катастрофы мирового масштаба.