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Мультфильм воронежской студии стал призёром Всероссийского фестиваля анимационного кино
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Мультфильм воронежской студии стал призёром Всероссийского фестиваля анимационного кино 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Картина «Снежная королева 3: Огонь и лёд» была признана лучшим полнометражным фильмом. Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лёд» воронежской студии Wizart Animation признали лучшим полнометражным фильмом на Всероссийском фестивале анимационного кино, который прошёл в Суздале. Награждение авторов прошло 17 марта на церемонии закрытия фестиваля, сообщается на официальном сайте проекта. Режиссёр картины Алексей Цицилин получил диплом категории «лучший полнометражный фильм» с формулировкой: «за высокие профессиональные стандарты анимации и успех на международной арене». Напомним, что мультфильм посвящён приключениям Кая и Герды. В третий части франшизы герои предстают уже повзрослевшими и становятся виновниками катастрофы мирового масштаба.
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