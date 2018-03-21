Мультфильм «Добытчица»

Действие мультфильма происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью, черпая силу и надежду из выдуманного мира.

«В мире есть несколько мест, где быть маленькой девочкой сложнее; где барьеры между девочками, их мечтами и их правами очень высоки и несут в себе много боли…», — говорит продюсер фильма Анджелина Джоли , добавляя, что история также подчеркнула «глубокое смирение, богатую культуру и доброту людей» в Афганистане. «Это не просто история про Афганистан. Это история о нашем времени и история о мире, в котором права женщин остаются центральным нерешенным вопросом современности».

Мультфильм покажут в рамках Фестиваля ирландской культуры 23 и 24 марта.