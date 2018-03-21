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Мультфильм «Добытчица»
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Мультфильм «Добытчица» 

Ezhikezhik.ru 20 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Действие мультфильма происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью, черпая силу и надежду из выдуманного мира.
«В мире есть несколько мест, где быть маленькой девочкой сложнее; где барьеры между девочками, их мечтами и их правами очень высоки и несут в себе много боли…», — говорит продюсер фильма Анджелина Джоли, добавляя, что история также подчеркнула «глубокое смирение, богатую культуру и доброту людей» в Афганистане. «Это не просто история про Афганистан. Это история о нашем времени и история о мире, в котором права женщин остаются центральным нерешенным вопросом современности».
Мультфильм покажут в рамках Фестиваля ирландской культуры 23 и 24 марта.
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