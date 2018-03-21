Нижегородский журналист снял фильм-опровержение об Олеге Сорокине

В анонсе фильма не представлено никаких фактов, уже неизвестных нижегородцам. Рассказывается о том, что экс-глава города, вице-спикер областного Законодательного собрания был арестован в декабре прошлого года и до сих пор находится под стражей.

В день ареста в его квартире прошел обыск, по мнению автора фильма, давший нулевой результат. К тому же там было найдено 30 млн рублей, а везде сообщалось о 1,5 млрд рублей.

— Для чего же сумма завышена в 50 раз? Чтобы придать делу схожесть с коррупционными скандалами последнего времени и сенсационности, — говорит голос за кадром.

На следующий же день началась кампания по дискредитации Олега Сорокина. Как считают авторы, для того, чтобы захватить его бизнес. Вышли два заранее снятых фильма — журналиста канала «Россия 2» Аркадия Мамонтова и нижегородский «Пожиратель».

В новом фильме не опровергаются факты — кроме денежных запасов, найденных при обыске. По поводу денег говорят, что это не заоблачная сумма с учетом доходов семьи. Про виллу в Каннах — что она куплена до его мэрства и ежегодно декларировалась. Все участки под застройку тоже приобретены до того, как он мог использовать служебное положение. А вся инфраструктура в жилых комплексах построена на общих основаниях.

Аркадия Мамонтова обвинили в том, что он и члены его группы не бывали в квартире Сорокиных, но в своем фильме обсуждали ее. Эксперты фильма «Пожиратель» не могут быть объективными по определению. Михаил Дикин отсидел большой срок за организацию покушения на Сорокина, а братья Кузнецовы — прямы конкуренты бизнеса его семьи.

Подчеркивается, что доходы семья получает в России, а налоги платит в Нижегородской области: 8 млрд рублей налогов от организаций и 2,8 млрд от семьи.

— Но суд остался глух к мнению общественности. Олег Сорокин остается за решеткой без суда. Более 100 лидеров общественного мнения обратились к президенту России с просьбой обеспечить законность при рассмотрении дела Олега Сорокина, — завершают анонс авторы фильма.