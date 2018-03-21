В Совфеде призвали обратить внимание на «аморальную» политику ТВ и качество фильмов 

Первый заместитель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева призвала Министерство культуры России обратить внимание на «аморальную» политику телеканалов и качество фильмов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Если о войне, то почти всегда неряшливый солдат и подонок-офицер, если о любви, то беззастенчивая постельная сцена, мордобитие и кровь, и это по государственным телеканалам. А что по СТС и ТНТ, которые смотрит молодежь? Вдобавок к насилию еще и полуприкрытая пропаганда извращений, наркотиков и площадной лексикон", — сказала Горячева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По словам сенатора, в театр и кино зрители ходят не каждый день, а телевизор смотрят ежедневно.