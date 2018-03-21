Ещё
В Совфеде призвали обратить внимание на «аморальную» политику ТВ и качество фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совфеде призвали обратить внимание на «аморальную» политику ТВ и качество фильмов 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева призвала Министерство культуры России обратить внимание на «аморальную» политику телеканалов и качество фильмов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Если о войне, то почти всегда неряшливый солдат и подонок-офицер, если о любви, то беззастенчивая постельная сцена, мордобитие и кровь, и это по государственным телеканалам. А что по СТС и ТНТ, которые смотрит молодежь? Вдобавок к насилию еще и полуприкрытая пропаганда извращений, наркотиков и площадной лексикон", — сказала Горячева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По словам сенатора, в театр и кино зрители ходят не каждый день, а телевизор смотрят ежедневно.
Газета.Ru: последние новости
Найден режиссер для новой версии диснеевского мультфильма "Леди и бродяга" Говорухин и Кончаловский получили премии правительства России Билл Мюррей заснул на показе фильма Уэса Андерсона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение