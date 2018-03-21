Ещё
Владелец скандального порно-автобуса переключился на бездомных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владелец скандального порно-автобуса переключился на бездомных 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Ридус
Владелец известного автобуса, внутри которого в 1990-х и 2000-х было снято несколько десятков порнофильмов, переделал автомобиль в передвижной приют для бездомных. Об этом сообщает британское издание The Argus.
Джим Динс превратил машину в место для ночлега для 16 человек. Он также является управляющим благотворительной организации Sussex Homeless Support. Приют функционирует круглый год.
Издание выяснило, что в прошлом он был видным представителем секс-индустрии и использовал для съемок этот же автобус. Тогда он был знаменит под именем Фил МакКэвити и спродюсировал серию фильмов для взрослых под названием «Секс-автобус», а также картины «Киберсекс» и «Секс-фестиваль на байках», в которых снялась его девушка, знаменитая под псевдонимом Вайолет Шторм. Кроме того, Динс был замешан в скандале с публикацией домашнего порно британской певицы Тулисы Контоставлос.
Сам британец утверждает, что сделал «20 или 30 фильмов, и все они были легальными и в рамках». Он не считает, что виноват в привлечении огромного количества молодых людей и особенно девушек в порнобизнес. «Серия Sex Truck была комедийной. Да, это были фильмы для взрослых, но в стиле Бенни Хилла. И все были настоящими актерами», — рассказал Динс.
На данный момент Динс сосредоточился на благотворительности. Он признался, что сам когда-то приехал в Брайтон, будучи в бегах, спал на пляже и бедствовал, и именно поэтому теперь он стремится обеспечить кров бездомным.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение