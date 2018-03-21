Ещё
Авторы «Симпсонов» готовят проект для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авторы «Симпсонов» готовят проект для детей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма
Аниматор, подаривший миру сериал и полнометражную ленту о Симпсонах, совместно с китайской компанией снимает детский мультфильм "Вымершие". Сценаристами тоже стали профессионалы, трудившиеся над полнометражной историей о веселой семейке, известной во всем мире.
Сюжет мультфильма расскажет о двух необыкновенных зверьках, которые осознают, что остались единственными представителями своего рода. Никто из окружающего их мира никогда не видел подобных существ. Животным, чьи предки давно вымерли, предстоит вернуться в прошлое, чтобы продолжить жизнь в своем времени и постараться избежать вымирания.
Выход фильма в прокат планируется на 2020 год.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение