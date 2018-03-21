Авторы «Симпсонов» готовят проект для детей

Аниматор, подаривший миру сериал и полнометражную ленту о Симпсонах, совместно с китайской компанией снимает детский мультфильм "Вымершие". Сценаристами тоже стали профессионалы, трудившиеся над полнометражной историей о веселой семейке, известной во всем мире.

Сюжет мультфильма расскажет о двух необыкновенных зверьках, которые осознают, что остались единственными представителями своего рода. Никто из окружающего их мира никогда не видел подобных существ. Животным, чьи предки давно вымерли, предстоит вернуться в прошлое, чтобы продолжить жизнь в своем времени и постараться избежать вымирания.

Выход фильма в прокат планируется на 2020 год.