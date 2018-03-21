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Историк моды не перенес нового «Вия»
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Историк моды не перенес нового «Вия» 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В сети опубликован новый пародийный ролик с участием Сергея Бурунова, в котором популярный комедийный актер предстает в узнаваемом образе одного из ведущих российских специалистов по истории моды.
Персонаж Бурунова, возмущенный якобы обнаруженными им неточностями в костюмах героев фильма «Гоголь. Вий», сначала выходит из себя, язвит и ругается, а в конце, не выдержав, берет в руки пистолет, чтобы проститься с жизнью из-за неправильной вышиванки. Воистину нет предела креативу — так мощно раскручивают «Гоголь. Вий», премьера которого ожидается 5 апреля.
Забавно: едва ли не впервые в истории отечественного ТВ для раскрутки одного фильма (показывают который, заметьте, в кино!) снимают, по сути, еще один фильм. Веб-сериал, в котором Сергей Бурунов перевоплощается в разных популярных героев, уже снискал славу уникального юмористического «промоушена». Первые выпуски, появившиеся в сети летом 2017 года к выходу фильма «Гоголь. Начало», рассказывали о путешествии Николая Гоголя в исполнении Александра Петрова по мирам популярных молодёжных сериалов. Ролик «Полицейский с Рублевки в… Диканьке» с участием Александра Петрова и Сергея Бурунова собрал на различных платформах свыше 2 миллионов просмотров, а также был признан лучшим в категории Media конкурса Film на международном фестивале рекламы Ad Black Sea. В 2018 году, в новом сезоне веб-сериала, жертвами розыгрышей Сергея Бурунова и команды «Гоголя» стали также гражданин Адский (композитор Александр Градский) и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Кроме того, Сергея Бурунова и Александра Петрова можно увидеть и в специальном «антимобильном» ролике, который также посвятили «Гоголю».
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