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Кинотеатр «Юность», который находится в СЗАО, начинает свою работу после ремонта
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Кинотеатр «Юность», который находится в СЗАО, начинает свою работу после ремонта 

Управа района Куркино 5 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Уже завтра, 21 марта, в отремонтированном кинотеатре «Юность» состоится предпремьерный показ документального фильма «Земля: Один потрясающий день». Об этом рассказали в пресс-службе сети кинотеатров Москино.
— Первые гости кинотеатра увидят уникальные съемки из самых экзотических уголков Земли и узнают их истории, рассказанные голосами Роберта Редфорда и Джеки Чана, -отмечается на официальном сайте http://www.mos-kino.ru.
Уже сейчас жители СЗАО могут своими глазами увидеть Новый облик кинотеатра. Одно из основных обновлений — вывеска «Москино», а так же удобная навигация и современные лайтбоксы для афиш.
В ходе ремонте, в самом зале, который рассчитан на 120 мест, увеличили расстояние между рядами, покрасили стены в фойе, появились удобные лавки и увеличилось количество столов. Всё это сделано для комфортного посещения жителями СЗАО кинотеатра.
С 22 марта посмотреть мировые и российские фильмы можно будет с 9:00 до 22:30
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