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В кинотеатре «Салют» покажут картины лауреатов фестиваля студенческих фильмов
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В кинотеатре «Салют» покажут картины лауреатов фестиваля студенческих фильмов 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Фестиваль студенческих фильмов «Святая Анна» пройдет в сети кинотеатров «Москино» с 24 по 29 марта. В кинотеатре «Салют» (улица Кедрова, дом 14, корпус 3) можно будет увидеть работы лауреатов фестиваля прошлых лет.
В фильмах молодых режиссеров снялись знаменитые актеры Татьяна Арнтгольц — в «Монахе», Виктор Сухоруков — в «Электрическом стуле», Александр Панкратов-Черный — в «Карамазовых». Их можно будет увидеть в программе «Звезды кино в короткометражках». А для детишек подготовили программу «Короткие фильмы для детей».
В «Салюте» в честь 25-летия фестиваля «Святая Анна» и школы-студии «Шар» пройдут показы фильмов студии, лауреатов фестиваля прошлых лет. Ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться можно здесь.
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