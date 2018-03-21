Москва онлайн покажет встречу с известными режиссерами и актерами 

24 марта в «Манеже» в рамках Московского культурного форума состоится встреча с театральными деятелями в формате интервью. Художественные руководители, режиссеры, артисты расскажут публике о театре и о себе. Модератор — журналист, критик Екатерина Кретова.
Участники: режиссер, художественный руководитель Московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман; режиссер, актер Алексей Франдетти; режиссер, актер, художественный руководитель Театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев; актриса Московского театра «Школа современной пьесы» Елена Санаева.
Смотрите 24 марта в 11:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.