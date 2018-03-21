Роман Мадянов рассказал «Подъемникам» за что молодежь любит «Жили-были»

НАШЕ Радио продолжает радовать своих слушателей интересными гостями. Сегодня, 21 марта, в утренний эфир к «Подъёмникам» пришел актер театра и кино Роман Мадянов

Актер рассказал Тане Борисовой, Александру Бону, Игорю Панькову и всем слушателям НАШЕго Радио увлекательные истории со съёмок комедии «Жили-были». Этот фильм о любовном треугольнике в русской глубинке вышел в прокат в 2017 году при поддержке НАШЕго радио.

Съёмки фильма проходили в деревне Шондовичи Ленинградской области. По словам актера, это место с потрясающей нетронутой флорой и фауной, где берегут овец от волков, а как-то раз в деревню забрела медведица с медвежонком. Мадянов отметил, что атмосфера фильма «Жили-были» привлекла внимание молодежи, и предположил, что это связано с ностальгией.

«Я смотрел по фестивалям — очень много молодежи посмотрело наш фильм. Как ни странно, смотрят и вспоминают свое детство: ту бабушку, которая жила в деревне, куда тебя отправляли мальцом на лето, или приезжал с папой с мамой, и в речке купались, и рыбку ловили; вышел — надрал горсть малины и съел. Значит, есть потребность у людей в таком кино!», — заключил Роман Мадянов.

Актер также рассказал «Подъёмникам», по каким критериям соглашается на ту или иную роль, почему больше не хочет играть коррумпированных чиновников и пьющих героев, и чего добивались создатели фильма «Жили-Были». Это и многое другое можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Напомним, что 2018 год объявлен в России Годом театра. Следите за обновлениями, чтобы узнать какие еще знаменитые театралы придут в гости к НАШЕму радио.