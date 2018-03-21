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В Орле пройдёт экстремальный кинофестиваль
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В Орле пройдёт экстремальный кинофестиваль 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Седьмой орловский фестиваль туристских, приключенческих и экстремальных любительских фильмов «OREC» пройдёт в ТМК «Гринн» 14 апреля, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В конкурсе примут участие фильмы, созданные путешественниками, спортсменами, туристами, альпинистами, любителями активного отдыха и экстремальных видов спорта.
Победители кинофестиваля будут определены в нескольких номинациях:
I. Спорт-экстрим (фильмы о соревнованиях и экстремальных проектах по всем видам спорта: скалолазанию, маунтинбайку, фри-райду и др);
II. Приключенческие фильмы (фильмы о любых видах путешествий и приключений: экспедициях; морских, воздушных, пеших путешествиях на всех видах транспорта; альпинизм; горный туризм);
III. Водный туризм (фильмы о сплавах, водных походах, прохождение порогов);
IV. Природа (фильмы о природе, этнографии; видовые и музыкальные фильмы о горах и дикой природе);
V. Путешествия по Орловской области (фильмы о любых путешествиях по Орловской области);
VI. Наша История (фильмы со съемками до 2013 года);
VII. Профессионал (фильмы, созданные профессиональными коллективами, телеканалами).
Главный призом фестиваля станет экшн-камера.
Заявки и фестивальные работы принимаются на конкурс не позднее 26 марта 2018 года должны быть представлены в оргкомитет по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 9 оф. 332, kino@safariru.ru, тел: (4862) 783009 — Ольга Савушкина.
Подробную информацию можно узнать в официальной группе фестиваля.
Сообщение В Орле пройдёт экстремальный кинофестиваль появились сначала на РИА 57.
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