В Орле пройдёт экстремальный кинофестиваль

Седьмой орловский фестиваль туристских, приключенческих и экстремальных любительских фильмов «OREC» пройдёт в ТМК «Гринн» 14 апреля, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В конкурсе примут участие фильмы, созданные путешественниками, спортсменами, туристами, альпинистами, любителями активного отдыха и экстремальных видов спорта.

Победители кинофестиваля будут определены в нескольких номинациях:

I. Спорт-экстрим (фильмы о соревнованиях и экстремальных проектах по всем видам спорта: скалолазанию, маунтинбайку, фри-райду и др);

II. Приключенческие фильмы (фильмы о любых видах путешествий и приключений: экспедициях; морских, воздушных, пеших путешествиях на всех видах транспорта; альпинизм; горный туризм);

III. Водный туризм (фильмы о сплавах, водных походах, прохождение порогов);

IV. Природа (фильмы о природе, этнографии; видовые и музыкальные фильмы о горах и дикой природе);

V. Путешествия по Орловской области (фильмы о любых путешествиях по Орловской области);

VI. Наша История (фильмы со съемками до 2013 года);

VII. Профессионал (фильмы, созданные профессиональными коллективами, телеканалами).

Главный призом фестиваля станет экшн-камера.

Заявки и фестивальные работы принимаются на конкурс не позднее 26 марта 2018 года должны быть представлены в оргкомитет по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 9 оф. 332, kino@safariru.ru, тел: (4862) 783009 — Ольга Савушкина.

Подробную информацию можно узнать в официальной группе фестиваля.