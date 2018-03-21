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Говорухин и Кончаловский получили премии правительства России
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Говорухин и Кончаловский получили премии правительства России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кончаловский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Алексей Варламов и другие деятели культуры получили премии правительства России, сообщает РИА «Новости».
Говорухин удостоен награды за создание фильма «Конец прекрасной эпохи», Трегулова — за выставочный проект "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения".
Кончаловский вместе с актерами Юлией Высоцкой и Александром Домогаровым получил премию за постановку трилогии по пьесам Антона Чехова на сцене Театра имени Моссовета.
Кроме того, посмертно награжден поэт Евгений Евтушенко.
Ранее сообщалось, что Данила Козловский и Елизавета Боярская стали заслуженными артистами России.
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