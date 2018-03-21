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Новый рекорд «Мстителей-3»
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Новый рекорд «Мстителей-3» 

Киноафиша 4 часа назад
Фото: Киноафиша
Второй трейлер свежей части «Мстителей» установил новый рекорд — 179 миллионов просмотров за 24 часа. Это лучший результат среди вторых трейлеров к грядущим фильмам.
Ну, а абсолютным рекордсменом по просмотрам являются все те же «Мстители 3» и их первый трейлер, который за одни сутки был посмотрен 230 миллионов раз. Вчера так же стало известно, что новый фильм Marvel стал лидером по предварительным продажам билетов.
Пока мы ждем новые рекорды «Мстителей», вы можете насладиться трейлером долгожданного проекта, который выходит в российский прокат 3 мая.
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