Киноблизнецы: в Сети удивились сходству российских и зарубежных актрис 

Юлия Высоцкая и Грейс Келли (верхнее фото)
Отечественный кинематограф много лет спорит с Голливудом за популярность. Фанаты есть, как у голливудских, так и у российских актрис. Но если сравнить фотографии отечественных и зарубежных кинозвезд, можно найти в них просто невероятное сходство. Смотрите сами!
Любовь Орлова и Марлен Дитрих Ия Нинидзе и Одри Хепбёрн Тамара Макарова и Элизабет Тейлор Людмила Гурченко и Джуди Гарленд Елена Коренева и Ширли Маклейн Ирина Скобцева и Джун Дюпре Анастасия Вертинская и Вивьен Ли Янина Жеймо и Джульетта Мазина Светлана Светличная и Брижит Бардо Людмила Максакова и Моника Витти
Ранее «Ридус» рассказывал об актёрах, которые подверглись поистине драматическим трансформациям ради роли.
Любопытно взглянуть, как актёров меняет время. На эту тему мы публиковали материал о том, как выглядели звёзды российского кино в дебютных фильмах и сейчас.