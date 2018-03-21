Ещё
Киноблизнецы: в Сети удивились сходству российских и зарубежных актрис
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киноблизнецы: в Сети удивились сходству российских и зарубежных актрис 

Ридус 4 часа назад
Фото: Ридус
Юлия Высоцкая и Грейс Келли (верхнее фото)
Отечественный кинематограф много лет спорит с Голливудом за популярность. Фанаты есть, как у голливудских, так и у российских актрис. Но если сравнить фотографии отечественных и зарубежных кинозвезд, можно найти в них просто невероятное сходство. Смотрите сами!
Любовь Орлова и Марлен Дитрих Ия Нинидзе и Одри Хепбёрн Тамара Макарова и Элизабет Тейлор Людмила Гурченко и Джуди Гарленд Елена Коренева и Ширли Маклейн Ирина Скобцева и Джун Дюпре Анастасия Вертинская и Вивьен Ли Янина Жеймо и Джульетта Мазина Светлана Светличная и Брижит Бардо Людмила Максакова и Моника Витти
Ранее «Ридус» рассказывал об актёрах, которые подверглись поистине драматическим трансформациям ради роли.
Любопытно взглянуть, как актёров меняет время. На эту тему мы публиковали материал о том, как выглядели звёзды российского кино в дебютных фильмах и сейчас.
Ридус: последние новости
Успешный продюсер порнофильмов забросил бизнес ради бездомных Художник рисует кадры из советского кино в стиле аниме Объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение