Киноблизнецы: в Сети удивились сходству российских и зарубежных актрис

Отечественный кинематограф много лет спорит с Голливудом за популярность. Фанаты есть, как у голливудских, так и у российских актрис. Но если сравнить фотографии отечественных и зарубежных кинозвезд, можно найти в них просто невероятное сходство. Смотрите сами!

Ранее «Ридус» рассказывал об актёрах, которые подверглись поистине драматическим трансформациям ради роли.

Любопытно взглянуть, как актёров меняет время. На эту тему мы публиковали материал о том, как выглядели звёзды российского кино в дебютных фильмах и сейчас.