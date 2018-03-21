Фильм «Каникулы президента» не выйдет в прокат на Украине

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Российский фильм «Каникулы президента» не покажут на Украине, показы запланированы в Белоруссии, Казахстане и Армении, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор официального дистрибьютора фильма «Люксор дистрибьюшн» Сергей Сорочкин.

"Фильм выйдет во всех крупных кинотеатрах по всей нашей стране, также он выйдет в Белоруссии, Казахстане, планируются показы в Армении. Но по определённым причинам фильм не выйдет на Украине", — рассказал Сорочкин.

По его словам, украинские партнёры были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались.

"Когда я предложил фильм украинскому партнёру, он сказал: я не знал, что это фильм про (президента РФ Владимира) Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать", — заявил Сорочкин.

Ранее продюсер и режиссер картины Илья Шерстобитов сообщал, что релиз российской комедии «Каникулы президента» был перенесен с 18 января на 29 марта из-за предвыборной кампании.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

По сюжету фильма, устав от рутины, президент России решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом и узнать, как все обстоит на самом деле. Чтобы остаться инкогнито, он прибегает к услугам гримера. Но новый облик президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.

Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев , регулярно пародировавший главу государства в КВН, а загримированного президента — Олег Васильков . Премьера комедии «Каникулы президента» состоится в кинотеатрах России 29 марта.

Кадр из фильма «Каникулы президента»