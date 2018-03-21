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Вышел трейлер фильма «Титан» о создании сверхчеловека
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Вышел трейлер фильма «Титан» о создании сверхчеловека 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Картина рассказывает об американском военном Рике, который участвует в космической программе. Лучшие мировый ученые пытаются создать сверхлюдей, чтобы те смогли после гибели Земли обеспечить жизнь для человека на планете Титан. Рик соглашается стать подопытным вместе с другими военными, чтобы спасти человечество. Но как всегда эксперимент выходит из под контроля и приводит к непредсказуемым последствиям. Режиссером картины стал Леннарт Рафф. В фантастической ленте снялись Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнес Дейн и другие. Российская премьера «Титана» пройдет 12 апреля.
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