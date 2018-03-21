Иранский фильм «От нуля до пьедестала» бесплатно показали в «Космосе»

Открытый показ современного иранского документального фильма «От нуля до пьедестала» прошел для жителей и гостей Останкина в кинотеатре «Космос» на проспекте Мира в конце минувшей недели.

Зрители увидели картину, повествующую о законах и традициях патриархального иранского общества. Они показаны на примере жизни трех сестер, которые смогли добиться мирового признания в спорте. Картина — едва ли не первый документальный фильм, который вышел в широкий прокат в Иране.

Представила киноленту ее продюсер, посол доброй воли ЮНИСЕФ в Иране и знаменитая иранская актриса Махтаб Керамати.

Напомним, открытые кинопоказы проводятся в кинотеатре «Космос» регулярно. Следить за анонсами и регистрироваться можно на сайте кинотеатра. (ак)