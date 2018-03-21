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Иранский фильм «От нуля до пьедестала» бесплатно показали в «Космосе»
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Иранский фильм «От нуля до пьедестала» бесплатно показали в «Космосе» 

Управа Останкинского района 3 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Открытый показ современного иранского документального фильма «От нуля до пьедестала» прошел для жителей и гостей Останкина в кинотеатре «Космос» на проспекте Мира в конце минувшей недели.
Зрители увидели картину, повествующую о законах и традициях патриархального иранского общества. Они показаны на примере жизни трех сестер, которые смогли добиться мирового признания в спорте. Картина — едва ли не первый документальный фильм, который вышел в широкий прокат в Иране.
Представила киноленту ее продюсер, посол доброй воли ЮНИСЕФ в Иране и знаменитая иранская актриса Махтаб Керамати.
Напомним, открытые кинопоказы проводятся в кинотеатре «Космос» регулярно. Следить за анонсами и регистрироваться можно на сайте кинотеатра. (ак)
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