В Ижевске пройдет фестиваль французского кино

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 29 марта по 3 апреля пройдет фестиваль французского кино. Об этом сообщает ижевский киноклуб.

В программе заявлено 6 фильмов, отобранных французским киноинститутом:

— 29 марта — «На плаву». Кино о путешествии и поисках себя;

— 30 марта — «Люди и птицы». История о трансформации судьбы;

— 31 марта — «2 осени, 3 зимы». Фильм о трех парижских романтиках;

— 1 апреля — «Белль и Себастьян». Семейное кино о приключении;

— 2 апреля «Наследники». История о трудных подростках;

— 3 апреля «У Венсана нет чешуи». Кино о человеке с волшебным даром.

Зрители увидят фильмы на французском языке с русскими субтитрами. Сеансы начнутся в 20:30 в киноцентре «Дружба».