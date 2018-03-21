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В Ижевске пройдет фестиваль французского кино
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В Ижевске пройдет фестиваль французского кино 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 29 марта по 3 апреля пройдет фестиваль французского кино. Об этом сообщает ижевский киноклуб.
В программе заявлено 6 фильмов, отобранных французским киноинститутом:
— 29 марта — «На плаву». Кино о путешествии и поисках себя;
— 30 марта — «Люди и птицы». История о трансформации судьбы;
— 31 марта — «2 осени, 3 зимы». Фильм о трех парижских романтиках;
— 1 апреля — «Белль и Себастьян». Семейное кино о приключении;
— 2 апреля «Наследники». История о трудных подростках;
— 3 апреля «У Венсана нет чешуи». Кино о человеке с волшебным даром.
Зрители увидят фильмы на французском языке с русскими субтитрами. Сеансы начнутся в 20:30 в киноцентре «Дружба».
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