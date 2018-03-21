«Каникул президента» не будет на Украине

Об этом сообщил исполнительный директор дистрибьютора фильма «Люксор дистрибьюшщн» Сергей Сорочкин, передает РИА Новости.

«Фильм выйдет во всех крупных кинотеатрах по всей нашей стране, также он выйдет в Белоруссии, Казахстане, планируются показы в Армении. Но по определённым причинам фильм не выйдет на Украине» — отметил Сорочкин.

Он заявил, что сначала партнёры из Украины были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались.

«Он (украинский партнёр — ред.) сказал: я не знал, что это фильм про Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать», — отметил Сорочкин.

В фильме рассказывается о том, как президент России решил отправиться на отдых один и неузнанным, чтобы отдохнуть в Крыму и пообщаться с народом, узнав, как все обстоит в стране на самом деле. Для того, чтобы его не узнали он меняет внешность, невольно становясь похожим на жителя города N-ска Валерия, скрывающегося от коллекторов в крымском санатории.