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«Каникул президента» не будет на Украине
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«Каникул президента» не будет на Украине 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил исполнительный директор дистрибьютора фильма «Люксор дистрибьюшщн» Сергей Сорочкин, передает РИА Новости.
«Фильм выйдет во всех крупных кинотеатрах по всей нашей стране, также он выйдет в Белоруссии, Казахстане, планируются показы в Армении. Но по определённым причинам фильм не выйдет на Украине» — отметил Сорочкин.
Он заявил, что сначала партнёры из Украины были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались.
«Он (украинский партнёр — ред.) сказал: я не знал, что это фильм про Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать», — отметил Сорочкин.
В фильме рассказывается о том, как президент России решил отправиться на отдых один и неузнанным, чтобы отдохнуть в Крыму и пообщаться с народом, узнав, как все обстоит в стране на самом деле. Для того, чтобы его не узнали он меняет внешность, невольно становясь похожим на жителя города N-ска Валерия, скрывающегося от коллекторов в крымском санатории.
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