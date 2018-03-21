Актриса «Реальных пацанов» худеет на глазах!

В прошлом году актриса сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина удивила своей внешностью: девушка сбросила несколько кг. Еще тогда все восхищались постройневшей Мазуниной, которая блистала в очаровательном платье на премьере «Новых Елок».

На этом девушка решила не останавливаться: она продолжает активно тренироваться в зале и правильно питаться. Все-таки лето не за горами!

Сейчас в России идет прокат нового фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова !», где у Валентины была главная роль. На днях в Москве прошла премьера фильма, где собрались режиссеры, продюсеры и актеры проекта. На удивление всем Валентина Мазунина появилась в галантном костюме, который подчеркивал еще более подтянутую фигуру!

«Как ей удалось так быстро прийти в форму?» — шептались между собой журналисты.

Актриса не обращала внимания на лестные взгляды и позировала с коллегами по съемочной площадке на красной дорожке. Теперь пухленькая Валя из «Реальных пацанов» превратилась в обворожительную стройную девушку. Так держать!