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10 документальных фильмов о кутюрье
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10 документальных фильмов о кутюрье 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
1. «Дрис ван Нотен» / Dries 2017, Германия/Бельгия, режиссёр Райнер Хольцмер В ролях: Дрис Ван Нотен, Айрис Апфель, Памела Гольбен, Герт Брюло и др.
Начнём с фильма, который сейчас в России в прокате — «Дрис ван Нотен». Лента о самом интеллектуальном кутюрье, как называют ван Нотена, — документальная. Режиссёр Райнер Хольцмер выступил тут и сценаристом, и оператором. Целый год, следуя за модельером по пятам, Хольцмер фиксировал на камеру его жизнь и работу.
Фильм показывает весь творческий процесс работы кутюрье, от продумывания образов и выбора тканей до подготовки к показам. Дрис ван Нотен, считающийся одним из самых закрытых персонажей в мире моды, впервые рассказал о себе столь откровенно: лента посвящена не только его работе, но и личной жизни.
2. «Валентино: Последний император» / Valentino: The Last Emperor 2008, США, режиссёр Мэтт Тирнауэр В ролях: Валентино, Джанкарло Джаметти, Джорджо Армани, Мэттью Бродерик, Джоан Коллинз, Том Форд, Энн Хэтэуэй, Карл Лагерфельд, Эль Макферсон, Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Донателла Версаче, Клаудиа Шиффер и др.
Одно перечисление звёзд мира моды и знаменитостей вообще, принявших участие в съёмках этого фильма, займёт полстраницы. Главный же его герой — Валентино Клименте Людовико Гаравани, известный всему миру как Валентино. Американский журналист Мэтт Тирнауэр, снявший ленту, не ограничился деталями процесса работы великого мэтра моды. В кадр попали и именитые клиенты «императора», и модели, представляющие его коллекции, и друзья Валентино, в частности, Армани и Лагерфельд.
Работа над фильмом шла два года, было отснято 250 часов материала. По словам самого Валентино, процесс дался ему непросто, но оно того стоило. «Когда я работаю, то полностью ухожу в себя. Я с трудом иду на контакт, и, признаться, все эти провода, лампы и само осознание того, что процесс снимается на камеры, меня очень раздражали. Но я доволен результатом», — сказал о ленте кутюрье.
3. «Зарисовки об одежде и городах» / Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten 1989, Германия (ФРГ), Франция, режиссёр Вим Вендерс В ролях: Ёдзи Ямамото, Вим Вендерс и др.
Этот фильм о Ёдзи Ямамото — дизайнере-новаторе, экспериментаторе, умеющем удивлять, — столь же новаторский и удивительный, как и сам его главный персонаж. Вим Вендерс снял о японском кутюрье документальную ленту, похожую не на обычный байопик, а на кинематографическое эссе, проникнутое духом моды Ямамото.
Процесс работы Ямамото в его мастерской в Токио, рождение его необыкновенных моделей, простых и сложных одновременно, рассуждения дизайнера о моде и жизни сложены Вендерсом в фильм-медитацию, сам по себе получившийся произведением модного искусства.
4. «Ив Сен-Лоран: Его жизнь и его время» / Yves Saint Laurent: Le temps retrouvé 2002, Франция, режиссёр Давид Тебуль В ролях: Ив Сен-Лоран, Пьер Берже, Летиция Каста, Карла Бруни, Катрин Денёв, Жан-Поль Готье и др.
Лента, рассказывающая о жизни, становлении и работе великого художника моды Ив Сен-Лорана. В первую очередь это рассказ от первого лица: Сен-Лоран вспоминает самые значительные моменты своей биографии, начиная с детства, и рассуждает обо всём на свете. Также воспоминаниями делятся близкие модельера: родственники, коллеги и его многолетний спутник и друг Пьер Берже.
Сам кутюрье, наблюдая картины из своего далекого прошлого, с улыбкой комментирует: «Смотрите, как я тогда был счастлив. Каким я был молодым…»
5. «Секреты Лагерфельда» / Lagerfeld. Confidential 2007, Франция, режиссёр Рудольф Маркони В ролях: Карл Лагерфельд, Николь Кидман, Брэд Кроэниг, княгиня Каролина Монакская и др.
Впервые за всю свою долгую карьеру легендарный дизайнер Карл Лагерфельд согласился раскрыть тайны жизни по ту сторону подиума. Три года работы, более трехсот часов непрерывных съемок — режиссер Рудольф Маркони погружает зрителя в атмосферу, в которой создаются шедевры Лагерфельда, и раскрывает интригующие секреты одного из самых загадочных героев мировой моды.
«Снято красиво! Это не просто банальный фильм, а история о человеке и его работе. На самом деле, я выгляжу как человек, который никогда не работает. Мне это нравится!» — комментирует ленту сам мэтр.
6. «Кристиан Диор — Человек-легенда» / The man behind the myth 2005, Франция, Филипп Ланфранши В ролях: Пьер Карден, Джон Гальяно, Франсуа Лесаж, Жан-Луи Шеррер и др.
Кристиан Диор — поистине великая фигура в истории моды, и ему посвящено немало фильмов, в том числе — документальных. Расскажем о двух из них. Фильм «Кристиан Диор — Человек-легенда» основан на воспоминаниях, в первую очередь — оригинальных текстах самого Диора и его директора и соратницы Сюзан Люлинг. Также о Диоре рассказывают Пьер Карден, Джон Гальяно, Франсуа Лесаж, Жан-Луи Шеррер и другие фигуры модной индустрии.
Так, о мэтре можно услышать напрямую из уст тех, кто имел счастье с ним общаться, а также увидеть подробный разбор одного из архивных платьев.
7. «Мсье Диор» / Monsieur Dior 1994, Франция, режиссёр Шарлотта Вернеж В ролях: Кристиан Диор и др.
Документальный фильм Шарлотты Вернеж рисует мрачный послевоенный Париж, лишенный модных домов и красивой одежды. Кристиан Диор, тогда еще парфюмер и никому неизвестный дизайнер, решает вернуть в жизнь парижанок роскошные платья, жакеты и шляпки. С какой реакцией он столкнулся, Диор рассказывает лично — в фильм вошло едва ли не единственное интервью маэстро. Лента, длящаяся меньше часа, показывает все основные этапы биографии кутюрье, а также рассказывает о его основных моделях.
8. «Кристиан Лакруа: неподвижный путешественник» / Christian Lacroix: le voyageur immobile 2005, Франция, режиссёры Кристиан Диа, Жюльен Грапп В ролях: Кристиан Лакруа, Франсуаз Лакруа, Доминик Серна, Оливье Сайяр и др.
Эта лента — в первую очередь о работе Кристиана Лакруа, французского модельера, умеющего поражать роскошью, неожиданными сочетаниями цветов и вариантами декора. О цветах, столь важных для Лакруа, в фильме рассказывается довольно подробно, также лента содержит множество съёмок с показов модельера, включая самую первую демонстрацию его коллекции, удивившую модный мир.
Кутюрье рассказывает о том, что даёт ему вдохновение, где он находит идеи, воплощающиеся после на подиуме, как ему удаётся подчеркнуть своими моделями женскую красоту и индивидуальность.
9. «Том Форд» / Visionaries: Inside the Creative Mind — Tom Ford 2011, США, режиссёр Майкл Бонфиглио В ролях: Том Форд, Энни Лейбовиц, Тайлер Перри, Бейонсе и др.
Документальный фильм, посвященный одному из самых успешных и талантливых дизайнеров современности, рассказывает о профессиональных взлетах и падениях эстета Тома Форда. Бывший креативный директор Gucci проводит экскурсию по творческой студии, делится личными переживаниями и вспоминает день, когда покинул итальянский модный дом. «Я помню день, когда ушел из Gucci. Мой последний день. Я лег на кровать, задернул шторы и уснул. Утром я открыл ежедневник, который всегда был заполнен расписаниями встреч в Лондоне, Париже, Милане. Теперь же в нем не было ничего. „Кто я и что мне теперь делать?“ — подумал я». Среди знаменитостей, принимавших участие в этом своебразном реалити-шоу, числятся Джеймс Камерон, Энни Лейбовиц и Тайлер Перри. В роли режиссера фильма о Томе выступил Майкл Бонфиглио, следовавший за дизайнером повсюду, дабы запечатлеть самые яркие моменты его работы.
10. «Марк Джейкобс и Louis Vuitton» / Marc Jacobs & Louis Vuitton 2007, Франция, режиссёр Лоик Прижан В ролях: Марк Джейкобс, Бернар Арно, Дайан Крюгер, Вайнона Райдер, Уэс Андерсон, Дита фон Тиз и др.
Фильм рассказывает о том периоде в творчестве Марка Джейкобса, когда он являлся арт-директором дома Louis Vuitton. В 1998 году Марк показал первую коллекцию, а также запустил линии обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Режиссёр ленты Лоик Прижан преподносит протокольную съемку дефиле смешно и иронично, в стиле самого дизайнера.
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