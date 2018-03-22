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В Вене показали российский фильм о восстании в концлагере «Собибор»
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В Вене показали российский фильм о восстании в концлагере «Собибор» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В столице Австрии в рамках симпозиума «Собибор нерушимый», который организован Институтом образования Австрийской партии свободы, прошла презентация российского фильма «Собибор», передает ТАСС.
Фильм рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского, поднявшего восстание в одноименном концентрационном лагере в Польше во время Второй мировой. Премьера картины пройдет в Варшаве 23 апреля этого года.
"Историческая правда о подвиге многонационального советского народа, спасшего большой ценой Европу и весь мир от фашизма, не должна оставаться в прошлом", — так прокомментировал показ ленты посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, особо возмутительным в последние годы «стали попытки многих европейских стран переписать историю Второй мировой войны, назвать жертв преступниками и представить нацистов в виде героев». В качестве примера он привел заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего чемпионат мира по футболу в России с гитлеровской Олимпиадой в 1936 году.
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