В Вене показали российский фильм о восстании в концлагере «Собибор»

В столице Австрии в рамках симпозиума «Собибор нерушимый», который организован Институтом образования Австрийской партии свободы, прошла презентация российского фильма «Собибор», передает ТАСС

Фильм рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского , поднявшего восстание в одноименном концентрационном лагере в Польше во время Второй мировой. Премьера картины пройдет в Варшаве 23 апреля этого года.

"Историческая правда о подвиге многонационального советского народа, спасшего большой ценой Европу и весь мир от фашизма, не должна оставаться в прошлом", — так прокомментировал показ ленты посол России в Австрии Дмитрий Любинский.