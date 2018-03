«Незнакомцы: Жестокие игры»: Беги. Прячься. Молись. 

Спустя 10 лет после выхода первых «Незнакомцев» с Лив Тайлер и Скоттом Спидменом, убийцы в пластиковых масках возвращаются вновь. На этот раз в распоряжении Куколки, Красотки и Человека в Маске окажется семья, оставшаяся ночевать в заброшенном кемпинге.

Трейлер фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

Новая картина порадует зрителя качественным саундтреком, в основу которого легли культовые композиции 1980-ых: Total Eclipse Бони Тайлер — она также звучит в фильме «Бандиты» 2001 года с Кейт Бланшетт , I Think We're Alone Now Тиффани и Making Love Out of Nothing All Air Supply. Аранжировки к композициям написал Энди Джонстон.