«Незнакомцы: Жестокие игры»: Беги. Прячься. Молись.

Спустя 10 лет после выхода первых «Незнакомцев» с Лив Тайлер и Скоттом Спидменом, убийцы в пластиковых масках возвращаются вновь. На этот раз в распоряжении Куколки, Красотки и Человека в Маске окажется семья, оставшаяся ночевать в заброшенном кемпинге.

В оригинальной ленте режиссера Брайана Бертино молодая пара, остановившаяся в загородном доме, подвергается нападению неизвестных — маньяков в масках. В ремейке 2018 года супруги Майк ( Мартин Хендерсон ) и Синди ( Кристина Хендрикс ) вместе с сыном Люком (Льюис Пулман) и дочерью-подростком Кинси (Бэйли Мэдисон) едут навестить тетю и дядю, живущих в парке трейлеров. Однако родственников в парке нет, зато есть странный автомобиль, обладающий собственным разумом (привет дяде Стивену Кингу !). Трое убийц в масках останавливаются там же и паркуют свой грузовик перед случайным трейлером.

«Незнакомцы: Жестокие игры» (2017) — классический фильм ужасов, для которого характерны саспенс, чувство тревоги и неопределенности. Убийцы— маньяки в масках — тема не новая: похожие персонажи фигурируют в картинах «Без кожи», «Адская ловушка», «Путевой обходчик», «Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо». Ремейк поставил Йоханнес Робертс , прославившийся фильмами ужасов «Синяя бездна» (2016), «По ту сторону двери» (2016) и телесериалом «Убийственная поездка» (2011). Постановщику удалось сделать качественную стилизацию под 1980-ые годы. Сопутствующие материалы к фильму будоражат сознание. На постерах к хоррору изображены либо трое убийц в масках, либо зловещий смайлик, нарисованный кровью. Трейлер к фильму «Незнакомцы: Жестокие игры» рассказывает следующее: Куколка будит соседей стуком в дверь. Женщина выходит, но видит лишь грузовик с оглушительно громкой музыкой. Обернувшись, она замечает силуэт Куколки, стоящей в углу. Куколка убивает ее и идет в спальню, чтобы лечь рядом со спящим мужем… Слоган «Беги. Прячься. Молись» соответствует происходящему на экране.

Трейлер фильма «Незнакомцы: Жестокие игры»

Новая картина порадует зрителя качественным саундтреком, в основу которого легли культовые композиции 1980-ых: Total Eclipse Бони Тайлер — она также звучит в фильме «Бандиты» 2001 года с Кейт Бланшетт , I Think We're Alone Now Тиффани и Making Love Out of Nothing All Air Supply. Аранжировки к композициям написал Энди Джонстон.

«Незнакомцы: Жестокие игры» 2018 — ремейк, который порадует фанатов оригинального фильма и возможно, обрастет поклонниками нового поколения. Картина, безусловно, будет интересна киноманам: в ней полно отсылок к «Техасской резне бензопилой», «Дуэли» Стивена Спилберга , «Хэллоуину» и «Кристине» Джона Карпентера . Смотреть фильм «Незнакомцы: Жестокие игры» можно не только подросткам, но и любителям хорроров..

Фильм выйдет в прокат 22 марта 2018 года.