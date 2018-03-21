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В сети появился фильм в защиту Олега Сорокина — «Опровержение»
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В сети появился фильм в защиту Олега Сорокина — «Опровержение» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Новый фильм об Олеге Сорокине появился 20 марта на канале YouTube. Автор 50-минутного фильма ставит под сомнение обвинения, изложенные в предыдущем фильме «Пожиратель» и в программе-расследовании Аркадия Мамонтова. Также автор перечисляет заслуги бывшего мэра для города: строительство домов, благотворительность и прочее.
Олег Сорокин, напомним, был арестован и заключён под стражу в декабре прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Уголовное дело, фигурантом которого стал Сорокин, рассматривается автором фильма как месть бывшего партнёра по бизнесу Мансура Садекова.
Судя по комментариям на канале, фильм успели посмотреть многие нижегородцы, но на этот раз комментаторы критикуют по большей части не бывшего мэра, а самого журналиста.
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