В кинотеатре на Маршала Рыбалко пройдет показ ко дню рождения Акиры Куросавы

Ко дню рождения Акиры Куросавы в кинотеатре «Юность» на Маршала Рыбалко покажут его фильм «Рай и ад».

— Фильм будут демонстрировать с пленки, на японском языке с русскими субтитрами. «Рай и ад», пожалуй, единственная картина Куросавы в жанре полицейского детектива. В этой экранизации детективного романа Эвана Хантера великого японского режиссера-гуманиста интересует не поиски злодея, а люди и принимаемые ими решения, — отметили в пресс-службе Москино.

Всех желающих ждут 30 марта в 18.30. Предварительная регистрация по ссылке. Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (вт)