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В кинотеатре на Маршала Рыбалко пройдет показ ко дню рождения Акиры Куросавы
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В кинотеатре на Маршала Рыбалко пройдет показ ко дню рождения Акиры Куросавы 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Ко дню рождения Акиры Куросавы в кинотеатре «Юность» на Маршала Рыбалко покажут его фильм «Рай и ад».
— Фильм будут демонстрировать с пленки, на японском языке с русскими субтитрами. «Рай и ад», пожалуй, единственная картина Куросавы в жанре полицейского детектива. В этой экранизации детективного романа Эвана Хантера великого японского режиссера-гуманиста интересует не поиски злодея, а люди и принимаемые ими решения, — отметили в пресс-службе Москино.
Всех желающих ждут 30 марта в 18.30. Предварительная регистрация по ссылке. Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (вт)
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