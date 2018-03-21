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Тиль Швайгер переснимет свой фильм для Голливуда
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Тиль Швайгер переснимет свой фильм для Голливуда 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер и режиссер Тиль Швайгер переснимет свой фильм «Мед в голове» для Голливуда, сообщает Variety.
В ремейке сыграют Ник Нолти, Мэтт Диллон и Эмили Мортимер.
Съемки начнутся в мае. Работа над лентой будет проходить в Германии, Италии и Великобритании.
Оригинальная картина вышла в 2014 году и рассказывала об отношениях героя со своим пожилым отцом, страдающим от болезни Альцгеймера. Персонаж Нолти решает отправиться в последнее путешествие до Венеции вместе с внучкой.
Ранее режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого «Индиану Джонса».
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