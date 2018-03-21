Тиль Швайгер переснимет свой фильм для Голливуда

Актер и режиссер Тиль Швайгер переснимет свой фильм «Мед в голове» для Голливуда, сообщает Variety.

Съемки начнутся в мае. Работа над лентой будет проходить в Германии, Италии и Великобритании.

Оригинальная картина вышла в 2014 году и рассказывала об отношениях героя со своим пожилым отцом, страдающим от болезни Альцгеймера. Персонаж Нолти решает отправиться в последнее путешествие до Венеции вместе с внучкой.