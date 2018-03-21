На Украине не смогут посмеяться над Путиным: комедию про президента, который решил инкогнито отдохнуть в Крыму, там не покажут

Жителей Украины лишили возможности посмеяться над президентом России Владимиром Путиным

Российская комедия «Каникулы президента», премьера которой была перенесена с 18 января на 29 марта из-за предвыборной кампании Путина, не будет показана на Украине.

Как рассказал исполнительный директор официального дистрибьютора фильма «Люксор дистрибьюшн» Сергей Сорочкин, украинские партнеры были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались, сообщает

РИА «Новости» . «Когда я предложил фильм украинскому партнеру, он сказал: я не знал, что это фильм про Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать», — пересказал реакцию украинских партнеров Сорочкин.

По сюжету фильма, устав от рутины, расписанных по секундам встреч, бесчисленных переговоров, а также «фейковой реальности» и «потемкинских деревень» при каждом посещении любого города России, президент страны решает отправиться на каникулы инкогнито и в одиночестве. Он едет в Крым, чтобы заодно свободно там пообщаться с народом и узнать, как все обстоит на самом деле.

Чтобы остаться неузнанным, президент прибегает к услугам лучших гримеров страны, но новый облик президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

Роль президента в фильме сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев , регулярно пародирующий Владимира Путина в КВН и уже исполнявший роль Путина в сериале «Да, господин президент!» в 2013 году.

Премьера комедии «Каникулы президента» состоится в кинотеатрах России 29 марта. Фильм также покажут в Белоруссии, Казахстане и Армении.