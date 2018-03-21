Неузнаваемая: Рене Зеллвегер кардинально сменила имидж ради новой роли

Интернет-пользователи активно обсуждают первый кадр фильма «Джуди», где Рене Зеллвегер сыграла главную героиню — певицу Джуди Гарленд . Ради этой роли 48-летняя актриса изменилась до неузнаваемости.

В кадре длинноволосая блондинка Рене предстала темненькой и с короткой стрижкой. Даже платье актрисе подобрали почти такое же, в каком выступала Джуди. Одним словом, схожесть невероятная!

Джуди Гарленд и Рене Зеллвегер

Новый байопик расскажет о последних месяцах жизни знаменитой актрисы и певицы, которая приехала в Лондон в рамках гастролей, посвященных 30-летию выхода фильма «Волшебник страны Оз», благодаря которому она и прославилась. Помимо Рене в картине появятся Финн Уитрок и Джемма-Ли Девере.