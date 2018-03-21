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Неузнаваемая: Рене Зеллвегер кардинально сменила имидж ради новой роли
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Неузнаваемая: Рене Зеллвегер кардинально сменила имидж ради новой роли 

Журнал ОК! 2 часа назад
Интернет-пользователи активно обсуждают первый кадр фильма «Джуди», где Рене Зеллвегер сыграла главную героиню — певицу Джуди Гарленд. Ради этой роли 48-летняя актриса изменилась до неузнаваемости.
В кадре длинноволосая блондинка Рене предстала темненькой и с короткой стрижкой. Даже платье актрисе подобрали почти такое же, в каком выступала Джуди. Одним словом, схожесть невероятная!
Джуди Гарленд и Рене Зеллвегер
Новый байопик расскажет о последних месяцах жизни знаменитой актрисы и певицы, которая приехала в Лондон в рамках гастролей, посвященных 30-летию выхода фильма «Волшебник страны Оз», благодаря которому она и прославилась. Помимо Рене в картине появятся Финн Уитрок и Джемма-Ли Девере.
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