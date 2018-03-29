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72 года: самые длинные сериалы в мире
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Самые длинные сериалы в мире 

Рамблер 6 минут назад
Сериалы, побившие все рекорды по количеству серий, — в нашей галерее.
1/6  Сериал "Путеводный свет" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в истории. Он длился с 1937 по 2009 год. Первые серии выходили на радио, а с 1952 года шоу переехало на ТВ. Всего было снято более 15 тысяч серий.
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2/6  На втором месте сериал "Как вращается жизнь", который выходил с 1956 по 2010 год. За это время вышло более 13 тысяч серий.
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3/6  Сериал "Дни нашей жизни" занимает третью строчку нашего рейтинга. Но это пока. Мыльная опера впервые вышла на экраны в 1965 году, и зрители продолжают ее смотреть. Если шоу не закроют, у него есть шанс побить все рекорды.
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4/6  Сериал "Одна жизнь, чтобы жить" одним из первых затронул проблемы наркомании и расизма. Всего вышло более 10 тысяч серий, первую из которых показали в 1968 году.
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5/6  Сериал "Все мои дети" — еще один долгожитель, который и не думает останавливаться. На сегодняшний день снято более 10 тысяч серий, и это не предел.
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6/6  А вот популярная в России "Санта-Барбара", которая, казалось, не закончится никогда, состоит всего лишь из двух с небольшим тысяч серий. На их просмотр уйдет 66 дней без перерывов на сон и обед.
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Некоторые сериалы до сих пор сохраняют хорошие рейтинги и продолжают выходить. В нашей галерее — сериалы-рекордсмены.
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