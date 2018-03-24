Самые длинные сериалы в мире 

1/6 Сериал "Путеводный свет" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в истории. Он длился с 1937 по 2009 год. Первые серии выходили на радио, а с 1952 года шоу переехало на ТВ. Всего было снято более 15 тысяч серий. Фото: Кадр из сериала "Путеводный свет"

2/6 На втором месте сериал "Как вращается жизнь", который выходил с 1956 по 2010 год. За это время вышло более 13 тысяч серий. Фото: Кадр из сериала "Как вращается жизнь"

3/6 Сериал "Дни нашей жизни" занимает третью строчку нашего рейтинга. Но это пока. Мыльная опера впервые вышла на экраны в 1965 году, и зрители продолжают ее смотреть. Если шоу не закроют, у него есть шанс побить все рекорды. Фото: Кадр из сериала "Дни нашей жизни"

4/6 Сериал "Одна жизнь, чтобы жить" одним из первых затронул проблемы наркомании и расизма. Всего вышло более 10 тысяч серий, первую из которых показали в 1968 году. Фото: Кадр из сериала "Одна жизнь, чтобы жить"

5/6 Сериал "Все мои дети" — еще один долгожитель, который и не думает останавливаться. На сегодняшний день снято более 10 тысяч серий, и это не предел. Фото: Кадр из сериала "Все мои дети"