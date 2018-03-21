Ещё
Марк Хэмилл нашел Кэрри Фишер на портрете голой купальщицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марк Хэмилл нашел Кэрри Фишер на портрете голой купальщицы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл разглядел на висевшей в его лондонском отеле картине свою покойную партнершу по франшизе Кэрри Фишер. Находкой актер поделился в своем Twitter.
«Так… Посмотрите-ка, кого я нашел на картине, висящей в моем гостиничном номере в Лондоне», — подписал фотографию актер.
У изображенной на картине купальщицы обнаружилась такая же прическа, как у героини Кэрри Фишер в «Звездных войнах» — сестры Люка Скайуокера, принцессы Леи. Фишер сыграла Лею в пяти фильмах франшизы, включая вышедший в декабре восьмой эпизод «Звездные войны: Последние джедаи».
Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах» актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение