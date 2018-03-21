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Драмтеатр решил одеть актеров в белый лен
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Драмтеатр решил одеть актеров в белый лен 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Театралы готовятся к походу в костромской драматический 27 марта, узнал KOSTROMA.TODAY. В этот день там отпразднуют День театра и представят премьеру.
Спектакль по известной пьесе Чехова «Иванов» поставил Сергей Кузьмич. Главную роль исполняет любимый костромскими театралками Иван Поляков, а двух его жен сыграют Елизавета Камерлохер и Евгения Некрасова.
Иван Поляков (сидит с книгой) сыграет главную роль.
Как рассказали в театре, для постановки выбрали первый вариант пьесы, который считается не таким мрачным. А сам спектакль будет очень летним по атмосфере. Поэтому главных героев решили одеть в белое. Для этого пошивочный цех закупил десятки метров льна.
Почти все билеты на премьеру «Иванова» уже проданы.
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