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Небензя показал в Совбезе ООН фильм про Восточную Гуту
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Небензя показал в Совбезе ООН фильм про Восточную Гуту 

Вести.Ru 1 час назад
Россия распространила в Совете Безопасности ООН документальный фильм, рассказывающий о происходящем в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Выступая на заседании СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что фильм дает реальное представление о том, как развивалась ситуация в этом районе Сирии.
"Это документальный фильм, он абсолютно без прикрас, фильм не художественный, — цитирует дипломата ТАСС. — Он дает реальное представление о том, что происходило в этом квартале под Дамаском. Надеюсь, что у членов Совета Безопасности найдется время, чтобы его посмотреть".
Фильм размещен на официальном канале постпредства РФ при ООН в YouTube.
Если коротко — 15-минутный документальный фильм содержит кадры выхода мирных жителей из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам, открытым по инициативе России, а также приема людей в центрах временного размещения, обед в полевой кухне и работу госпиталя.
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