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Канал «Россия» начал показ фильма «Путин»
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Канал «Россия» начал показ фильма «Путин» 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Премьера на канале «Россия 1»: 21 марта в 21.00 вышла первая часть фильма «Путин» Андрея Кондрашова. Фильм стал хитом соцсетей, его посмотрели 35 миллионов человек. В основе двухсерийного документального фильма — семь эксклюзивных интервью с главой российского государства Владимиром Путиным.
Андрей Кондрашов раскрыл в картине секреты политической кухни, малоизвестные подробности биографии российского президента. Шокирующую правду об изменивших ход истории событиях в фильме от первого лица представляет сам Владимир Путин.
Не пропустите вторую часть фильма «Путин» на «России» 22 марта. Время прежнее — 21.00. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv. Ранее обе части картины уже были выложены в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Во второй части еще больше интересных фактов. В картине рассказывается, кто и когда готовил покушения на российского лидера, как Путин едва не стал таксистом. Кроме того, в картине Владимир Путин впервые цитирует Омара Хайяма, чьи слова Путин сделал одним из своих жизненных принципов. Впрочем, фильм «Путин» это не только политическая кухня, но и гастрономическая. Зрители узнают, какой сорт пива предпочитает президент России, а также как у Путина появилась первая машина. Зрители также получат ответ на вопрос: приходилось ли и в каких именно ситуациях Путину привирать?
А за что Путина ценят такие гранды мировой политики, как Герхард Шредер и Сильвио Берлускони, в фильме они рассказывают сами.
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