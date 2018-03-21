Канал «Россия» начал показ фильма «Путин»

Премьера на канале «Россия 1»: 21 марта в 21.00 вышла первая часть фильма «Путин» Андрея Кондрашова . Фильм стал хитом соцсетей, его посмотрели 35 миллионов человек. В основе двухсерийного документального фильма — семь эксклюзивных интервью с главой российского государства Владимиром Путиным

Андрей Кондрашов раскрыл в картине секреты политической кухни, малоизвестные подробности биографии российского президента. Шокирующую правду об изменивших ход истории событиях в фильме от первого лица представляет сам Владимир Путин.

Не пропустите вторую часть фильма «Путин» на «России» 22 марта. Время прежнее — 21.00. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv. Ранее обе части картины уже были выложены в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».